Solaro

SOLARO – Un gesto di memoria e riconoscenza: il circolo Acli ha avanzato all’Amministrazione comunale la proposta di dedicare la sala giunta a Francesco Caronno, storico sindaco del paese scomparso nel maggio scorso all’età di 88 anni. L’istanza è stata depositata nei giorni scorsi al protocollo del Comune da Silverio Basilico, presidente del circolo locale.

Caronno ha guidato Solaro per tre mandati, dal 1964 al 1975 e poi dal 1980 al 1985, segnando un lungo tratto della vita amministrativa cittadina. Una presenza costante, ricordata per lo stile sobrio, il rigore morale e l’attenzione al bene collettivo. Nella richiesta presentata, le Acli sottolineano il valore dell’intitolazione come strumento per custodire il ricordo di una figura considerata esemplare e per offrire un riferimento alle nuove generazioni, richiamando il senso del servizio svolto da Caronno nelle istituzioni locali.

All’iniziativa si accompagna anche il consenso della famiglia. Basilico ha infatti riferito di aver informato i quattro figli dell’ex sindaco, che hanno accolto la proposta con orgoglio, riconoscendone il significato umano oltre che istituzionale.

Ora la decisione spetta al Comune. In caso di esito positivo, la sala in cui si svolgono le riunioni della Giunta comunale porterà il nome di Francesco Caronno, diventando un segno stabile del legame tra la comunità e uno dei suoi amministratori più rappresentativi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09