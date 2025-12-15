Tutto lo sport locale: calcio, pari il derby Caronnese-Fbc Saronno. Universal, United e Dal Pozzo vincenti
15 Dicembre 2025
Nel basket ritorno al successo della Robur Saronno, nel volley la Rossella Caronno adesso è prima
SARONNO – Nel calcio, 1-1 l’atteso derby di Eccellenza dello scorso fine settimana fra Caronnese e Fbc Saronno, anche con qualche polemica. Nelle categorie inferiori, vincenti Universal Solaro, Sc United e Dal Pozzo.
Serie D
Calcio serie D: altra sconfitta per la Varesina, il Breno colpisce due volte nella ripresa
Eccellenza
Calcio Eccellenza, il pari del derby Caronnese-Fbc Saronno nelle immagini di Andrea Elli
Calcio Eccellenza, Caronnese-Fbc Saronno, le parole del direttore rossoblu Nitti: “Siamo stufi”
Promozione
Calcio Promozione, il Ceriano ferma l’Aurora; trionfo United a Ispra
Seconda categoria
Calcio, 2’ Cat Monza : pareggio giusto tra Cogliatese e Leo Team
Calcio 2′ cat. locale, scivolone del Cistellum, Dal Pozzo allunga. L’Amor Sportiva cade contro la capolista
Calcio 2′ cat R: Spitaleri spiana la strada al Dal Pozzo nell’anticipo serale
Primavera 2
Calcio Primavera 2, Como vince in 10 a Modena e consolida il primato
Nel basket torna al successo la Robur Saronno vittoriosa contro la Marnatese nella B Interregionale mentre nel volley successo e primo posto per la Rossella Ets Caronno; sconfitto Saronno che scivola a metà classifica.
Basket, Serie B Interregionale : la Robur Saronno rialza la testa e ritrova la vittoria contro la Marnatese
Volley serie B, Caronno vince e vola in testa. Successo per Limbiate, ko Saronno e Mozzate
A Rovello Porro l’intitolazione del palasport locale a Roberto Banfi, per tanto tempo impegnato per la crescita della pallacanestro locale.
Rovello Porro: il palazzetto dello sport intitolato a Roberto Banfi, figura storica della pallacanestro locale
