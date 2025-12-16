Calcio

SOLARO – L’Universal Solaro, formazione che occupa le zone alte della classifica del campionato di Promozione, ha ufficializzato tre movimenti di mercato, con due innesti nel reparto offensivo e uno in difesa.

In attacco arriva Edoardo Cima Vivarelli dalla Vis Nova Giussano, mentre dal Meda rientra il giovane Valentino Pietropoli, a disposizione dello staff tecnico per la seconda parte di stagione.

Per il reparto difensivo è stato invece inserito Leonardo Poggio, anche lui proveniente dalla Vis Nova Giussano. Il difensore classe 2002 ha già collezionato quattro presenze con la maglia giallorossa e si è messo in evidenza fornendo un assist a Davide Tartaglione nella gara pareggiata 2-2 contro il Ceriano Laghetto. Operazioni che rafforzano l’organico dell’Universal Solaro in vista del prosieguo del campionato.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto; Edoardo Cima Vivarelli)

16122025