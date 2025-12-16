Città

SARONNO – Dai phon a gettone ai percorsi più accessibili, anche gli spogliatoi della piscina comunale di via Miola sono stati al centro, negli anni, di una serie di interventi mirati per migliorare servizi, sicurezza e comfort degli utenti.

Un primo passaggio significativo risale al 2017, quando Saronno Servizi ha eseguito lavori di aggiornamento delle dotazioni interne. Negli spogliatoi sono stati installati phon a gettone, con costo fissato a 0,20 centesimi, e introdotti i braccialetti multifunzione. Una scelta pensata per migliorare la gestione degli accessi, aumentare la sicurezza e rendere più funzionale l’esperienza degli utenti, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore affluenza, nel rispetto delle normative vigenti.

Un secondo capitolo si apre durante il periodo del lockdown tra il 2020 e il 2021. Con la piscina chiusa al pubblico, l’impianto ha beneficiato di una manutenzione straordinaria da oltre 1 milione di euro, finanziata anche da Regione Lombardia. L’intervento, avviato a dicembre e concluso a maggio, non ha previsto un rifacimento completo degli spogliatoi, ma ha interessato aspetti strutturali e di sicurezza che li coinvolgono direttamente.

Nel dettaglio, i lavori hanno riguardato la demolizione e il rifacimento dei controsoffitti, il miglioramento dell’illuminazione, la creazione di nuove vie di fuga e l’adeguamento dei percorsi interni. Tra gli obiettivi anche una migliore accessibilità agli spogliatoi, inserita in un più ampio intervento di aumento del comfort e della sicurezza generale della struttura. Un insieme di interventi meno visibili, ma fondamentali per l’uso quotidiano dell’impianto.

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

