Città

SARONNO – Tra sacchi pieni e rifiuti divisi con cura, c’è anche un messaggio forte che arriva dal bosco attorno a Cascina Emanuela: prendersi cura del verde è possibile, anche partendo da un singolo cittadino.

Nel weekend appena trascorso un caronnese, amministratore del gruppo Facebook Area verde delle tre cascine Selva-Colombara-Emanuela, si è rimboccato le maniche e ha realizzato un intervento di pulizia straordinaria nell’area verde intorno alla cascina. Un’azione concreta che ha portato alla rimozione di rifiuti abbandonati di ogni tipo: lastre di eternit, una batteria, un router, materiali elettronici e plastica, oltre al riordino di una vera e propria discarica di legname.

I rifiuti sono stati separati e segnalati per consentirne il corretto ritiro, in attesa dell’intervento degli addetti. Non si tratta di un episodio isolato: l’autore dell’iniziativa è da tempo attivo sul territorio con segnalazioni puntuali contro gli abbandoni e con interventi diretti per la tutela delle aree verdi tra Selva, Colombara ed Emanuela una zona come la descrive il caronnese “a cavallo tra tre cascine e quattro comuni, due province, due parchi, con campi coltivati, attività agricole e sociali, ideale per passeggiate a piedi, in bicicletta, con i propri cani, al di fuori dal traffico”.

L’iniziativa non è passata inosservata. Sui social e tra i residenti della zona sono arrivati numerosi complimenti e messaggi di ringraziamento, a conferma di quanto gesti come questo siano apprezzati e sentiti dalla comunità. Un esempio di cittadinanza attiva che dimostra come l’attenzione per il territorio possa fare davvero la differenza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09