SARONNO – Venerdì 19 dicembre è in programma il consiglio comunale con l’approvazione del bilancio di previsione e la discussione di tre mozioni su sicurezza, commercio e salute. E’ convocato alle 19,30, alla Civica Sala consiliare “Dott. A. Vanelli” in piazza Santuario 7. La seduta è convocata in forma ordinaria e straordinaria.

L’avvio dei lavori prevede una seduta ordinaria aperta: alle 19,30 è in programma la relazione dell’assessore al Bilancio, seguita alle 20 dagli interventi dei cittadini. Dalle 20 si entrerà nella seduta ordinaria deliberativa, con i punti dall’1 al 10 all’ordine del giorno, dedicati in larga parte ai documenti economico-finanziari. A seguire si considera la seduta straordinaria deliberativa, con la trattazione delle mozioni.

Il punto centrale della serata è l’approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028, insieme agli atti collegati: aggiornamento del Dup, aliquote fiscali, tariffe dei servizi e revisione delle partecipazioni comunali.

In chiusura sono previste le mozioni, tutte presentate dai consiglieri di Forza Italia-PPE insieme al consigliere indipendente Luca Amadio.

La prima riguarda il presidio del territorio e la sicurezza, con la proposta di un accordo di collaborazione per l’impiego di operatori di polizia locale nel Saronnese.

La seconda è dedicata al commercio cittadino, con richieste di iniziative di sostegno alle attività e interventi su viabilità e parcheggi.

La terza mozione propone l’istituzione del piano locale della salute, con uno sguardo esteso al comprensorio dei venti comuni del Saronnese.

Di seguito l’ordine del giorno integrale.

Ordine del giorno

Seduta ordinaria aperta

19,30: relazione dell’assessore al Bilancio

20: seduta aperta agli interventi dei cittadini

Seduta ordinaria deliberativa

Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (Dup) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – periodo 2026-2028. Determinazione delle tariffe per i servizi locali per l’anno 2026 e del tasso percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale. Presa d’atto deliberazione Giunta comunale n. 180 del 18 novembre. Approvazione aliquote addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate per scaglioni di reddito per l’anno 2026. Canone unico patrimoniale – tariffe 2026. Presa d’atto deliberazione Giunta comunale n. 178 del 18 novembre. Imposta di soggiorno – tariffe anno 2026. Presa d’atto deliberazione Giunta comunale n. 182 del 18 novembre. Imposta municipale propria – aliquote anno 2026. Approvazione bilancio di previsione 2026-2028 dell’Istituzione comunale Monsignor Pietro Zerbi. Approvazione bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche. Revisione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2024 in applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica al 31 dicembre 2024 in applicazione dell’art. 30 del D.Lgs. 30 dicembre 2022 n. 201.

Seduta straordinaria deliberativa

11. Mozione inerente alla proposta di accordo di collaborazione per l’impiego di operatori di polizia locale per il presidio del territorio del Saronnese.

12. Mozione sulle iniziative a sostegno del commercio cittadino e sugli interventi relativi a viabilità e parcheggi a Saronno.

13. Mozione per l’istituzione del piano locale della salute del Comune di Saronno con riferimento al comprensorio dei venti comuni del Saronnese.