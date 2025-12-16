Città

SARONNO – “Il progetto di riqualificazione dell’area ex Isotta Fraschini, anziché rappresentare una reale occasione di sviluppo per Saronno, si sta rivelando l’emblema di un’amministrazione incapace di definire quale sia l’interesse pubblico della città”.

Non usa mezze parole l’ex assessore Lucia Castelli, attivista Lega, nell’esprimere il proprio no al piano integrato di intervento per l’ex Isotta Fraschini presentato martedì scorso nella commissione urbanistica e ambiente.

“Parliamo di un’area strategica, centrale, decisiva per il futuro urbanistico ed economico di Saronno. Eppure l’amministrazione comunale ha scelto di rinunciare a una visione complessiva, accontentandosi di un intervento chiuso, autoreferenziale e slegato dai bisogni reali della comunità”.

Castelli individua 4 punti cruciali che determinano la sua bocciatura: “Il quartiere Matteotti resta ancora oggi un’occasione mancata di integrazione urbana. Da sempre separato dal resto della città, avrebbe potuto trovare nell’area ex Isotta Fraschini una possibilità concreta per ricucire la frattura e creare nuove connessioni con Saronno, ma il progetto approvato va nella direzione opposta. Nessun passaggio, nessuna apertura, nessun collegamento reale: una scelta che accentua l’isolamento del quartiere e restituisce l’idea di una totale assenza di visione pubblica. A questo si aggiunge il tema della viabilità, completamente ignorato, con il traffico destinato a gravare ancora di più su via Varese, via Milano e sulle strade limitrofe, senza nuovi assi viari o soluzioni in grado di alleggerire la pressione esistente. La “mobilità dolce” viene proposta come risposta simbolica, mentre i problemi quotidiani restano sulle spalle dei cittadini. Anche il parco annunciato come elemento qualificante rischia di essere tale solo sulla carta: inserito all’interno del comparto, sarà di fatto uno spazio chiuso, difficilmente fruibile e più vicino a un parco privato che a un vero bene collettivo. Infine, colpisce l’assenza totale di un ragionamento sulla stazione ferroviaria, uno dei principali nodi del Nord Milano, che avrebbe potuto dialogare con l’area attraverso parcheggi di interscambio e servizi. Un’occasione persa che pesa sul futuro della città”.

E conclude: “Il progetto ex Isotta Fraschini non guarda al futuro di Saronno e non risponde all’interesse pubblico. È il risultato di un’amministrazione che non ha saputo – o voluto – esercitare il proprio ruolo di guida, rinunciando a pretendere un progetto realmente utile alla città. Si sta sprecando un’occasione storica per Saronno, sacrificando una delle aree più importanti a un intervento chiuso, privo di ambizione pubblica e completamente disallineato rispetto ai bisogni reali dei cittadini”

