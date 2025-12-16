Città

SARONNO – Ieri, lunedì 15 dicembre, tra le notizie più lette spiccano episodi di cronaca locale e momenti di comunità che hanno coinvolto saronnesi e cittadini dei dintorni: dai nuovi episodi di furti con destrezza, all’inaugurazione altamente partecipata della nuova porta al day hospital oncologico, fino all’avanzamento dei lavori nell’area dell’ex Cantoni.

La cronaca cittadina segnala un altro caso di furti con destrezza in corso Italia, dove una donna è stata derubata del portafoglio mentre passeggiava nella zona pedonale, confermando una tendenza preoccupante di episodi simili nelle ultime settimane.

L’inaugurazione della nuova porta del day hospital oncologico all’ospedale ha visto la partecipazione di pazienti, volontari, operatori sanitari e istituzioni: un momento simbolico di accoglienza e attenzione verso chi affronta percorsi di cura.

Le ruspe hanno iniziato l’abbattimento dell’ultimo muro dell’ex Cantoni, attirando l’attenzione di curiosi e segnando un ulteriore passo nella trasformazione dell’area storica dell’ex azienda.

Arrivano aggiornamenti anche sui cattivi odori nella zona sud, con un tavolo tecnico che ha individuato soluzioni da attuare nei prossimi mesi per ridurre l’impatto olfattivo percepito dai residenti.

Infine, una bambina è caduta in pista durante le prove a Ceriano Laghetto ed è stata soccorsa e trasferita a Desio in codice giallo, sospendendo temporaneamente le attività sul posto.

