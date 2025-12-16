Cronaca

LIMBIATE – I carabinieri della stazione di Limbiate hanno denunciato in stato di libertà un 22enne cittadino egiziano, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di una rapina aggravata ai danni di un uomo di 52 anni residente in città.

Il fatto risale al pomeriggio di sabato 6 dicembre. La vittima stava camminando in via Monte Grappa quando è stata avvicinata dal giovane che, sotto la minaccia di un coltello e dopo averlo spinto a terra, si è fatto consegnare le scarpe che indossava, una felpa, un iPad e un pacchetto di sigarette.

Le immediate indagini hanno permesso di individuare il presunto autore poco dopo, durante un servizio perlustrativo nella zona. Il 22enne è stato trovato nei pressi del luogo della rapina con ancora indosso la felpa sottratta. Su indicazione dello stesso giovane, i militari hanno poi recuperato le scarpe e l’iPad, nascosti poco distante, sottoponendoli a sequestro.

Il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Milano, competente per territorio.

16122025