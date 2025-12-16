Altre news

SARONNO – Martedì 16 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la città sarà interessata da cieli molto nuvolosi o coperti con piogge deboli ma continue nell’arco di tutta la giornata. Sono attesi accumuli complessivi intorno ai 23 mm, distribuiti in maniera costante a partire dal mattino. Le precipitazioni, pur non risultando particolarmente intense, manterranno un quadro perturbato e piuttosto umido.

Le temperature resteranno contenute: la massima non supererà i 7°C, mentre la minima si attesterà sui 3°C. La ventilazione sarà debole al mattino, proveniente da Nord, e tenderà a intensificarsi nel pomeriggio, mantenendo comunque una direzione settentrionale. Al momento non risultano attive allerte meteo per il territorio.

A livello regionale, la Lombardia si trova sotto l’influenza di una vasta area di bassa pressione, responsabile del peggioramento diffuso. Le condizioni di maltempo coinvolgono in modo marcato anche le pianure occidentali e le aree pedemontane, con piogge diffuse e a tratti anche a carattere temporalesco. Sulle Prealpi e le zone montane, non si escludono fenomeni più intensi, con rovesci e nevicate in quota.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

