Cronaca

TRADATE – Sono state recuperate venerdì mattina dalle polizie locali di Tradate e Locate Varesino 18 biciclette da corsa, mountain bike e a pedalata assistita rubate nella notte tra il 2 e il 3 dicembre da un’azienda di Lainate.

Il ritrovamento è avvenuto nei boschi lungo via dei Cruscioni, la strada sterrata che collega Tradate e Locate Varesino a lato della Varesina. A individuare il bottino, dal valore complessivo superiore ai 70mila euro, è stato il proprietario di un’area boschiva della zona. Le biciclette si trovavano sul greto del Fontanile, parzialmente nascoste dalla vegetazione.

Resosi conto che non si trattava di un semplice abbandono, l’uomo ha contattato il comando di polizia locale di Locate Varesino. Il comandante Michele Malizia ha quindi allertato i colleghi di Tradate, competenti per territorio.

In mattinata sono stati effettuati il sopralluogo, il recupero e la catalogazione dei mezzi, successivamente trasferiti nel magazzino comunale. Sono ora in corso le indagini per risalire ai responsabili del furto.

(foto archivio)

16122025