SARONNO – Un’auto ribaltata su un fianco e la strada chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza. È quanto accaduto oggi pomeriggio in viale Prealpi, poco dopo l’omonimo cinema, dove intorno alle 15 si è verificato un incidente stradale che ha richiesto l’intervento dei mezzi di emergenza.

La vettura, per cause in corso di accertamento, si è rovesciata sulla carreggiata occupando parte della sede stradale. Dal primo pomeriggio viale Prealpi è stato chiuso al traffico per permettere le operazioni di soccorso e di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza del mezzo ribaltato, e la polizia locale, che ha provveduto a deviare il traffico e a gestire la viabilità nella zona.

Secondo quanto emerso, il conducente dell’auto è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo e ha rifiutato l’assistenza sanitaria. L’ambulanza inviata da Areu è arrivata sul posto in via precauzionale ma, preso atto della situazione, è ripartita senza effettuare alcun trasporto in ospedale. I rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati alla polizia locale.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore)

