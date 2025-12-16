Città

SARONNO – Un incidente durante le operazioni di pulizia ha reso necessario il restauro di uno dei pezzi custoditi nella Raccolta museale Giuditta Pasta – La Divina a Villa Gianetti. Si tratta di un candelabro della Collezione Cavallari, di proprietà del Comune, che è rimasto seriamente danneggiato dopo una caduta avvenuta lo scorso 16 gennaio durante le ordinarie attività di spolvero negli spazi espositivi.

Secondo quanto ricostruito dagli uffici comunali, l’oggetto è stato urtato accidentalmente dal personale dell’impresa incaricata delle pulizie ed è finito a terra. L’episodio è stato ricostruito anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, e ammesso dal personale, e ha provocato danni tali da rendere necessario un intervento specialistico di conservazione.

Il Comune ha quindi deciso di procedere con il restauro, affidando l’intervento a una professionista con comprovata esperienza nel settore. L’operazione sarà eseguita solo dopo il via libera della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, come previsto dalla normativa per i beni appartenenti alle collezioni pubbliche

A restituire alla collazione il candelabro sarà Carola Ciprandi restauratrice specializzata in opere lignee policrome, attiva da anni anche a Saronno. In città ha firmato diversi interventi su importanti manufatti sacri, in particolare nella Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, nella chiesa di San Francesco e nel santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Tra i lavori più noti il restauro dell’antico Crocifisso di San Francesco e quello del Crocifisso ligneo della Prepositurale, avviato tra novembre 2020 e gennaio 2021 e accompagnato da momenti pubblici di restituzione e approfondimento. Al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli Carola Ciprandi ha restaurato il Cenacolo ligneo (L’Ultima Cena) e la statuaria lignea dei profeti e delle sibille, riportati in quota nel 2014 dopo un lungo intervento conservativo.

L’obiettivo dell’intervento è restituire il candelabro alle condizioni originarie e consentirne il ritorno nel percorso espositivo di Villa Gianetti, garantendo la corretta tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico comunale.

