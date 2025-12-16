Cronaca

SARONNO – Temevano di finire nei guai e di essere fermati e così, alla vista della pattuglia della polizia locale con l’unità cinofila, hanno abbandonato tutta la sostanza stupefacente che avevano con sè. Forse speravano di poterla recuperare in un secondo momento, ma il cane l’ha individuata subito e la polizia locale l’ha sequestrata.

L’episodio è avvenuto sabato 13 dicembre, nel pomeriggio, durante un servizio di controllo con unità cinofila effettuato in Largo Martiri di Nassiriya. Gli agenti erano impegnati in un’attività mirata al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti nelle aree centrali della città.

Nel dettaglio sono stati rinvenuti e sequestrati circa 45 grammi di hashish, suddivisi in più involucri e nascosti all’interno di un’aiuola, e circa 3 grammi di cocaina confezionati in dosi pronte all’uso. La sostanza era stata abbandonata a terra in modo frettoloso poco prima del controllo, ma è stata immediatamente fiutata dal cane antidroga.

Al termine degli accertamenti sono state segnalate quattro persone di nazionalità egiziana per uso di sostanze stupefacenti.

I servizi con l’unità cinofila sono in corso da alcune settimane a Saronno e rientrano in un piano di controlli rafforzati del comando della polizia locale, con interventi mirati nelle zone più frequentate e segnalate dai cittadini.

