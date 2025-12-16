Limbiate

LIMBIATE – Il Comune di Limbiate ha emesso una ordinanza a seguito del rinvenimento di rifiuti abbandonati lungo la SS 527 Monza-Saronno e l’individuazione del responsabile. Il provvedimento è arrivato dopo i controlli effettuati dal Servizio ambiente e dalla polizia locale. Sul tratto interessato sono stati trovati sacchi di rifiuti indifferenziati, tra cui plastica non biodegradabile, lettiera per animali e imballaggi vari. Le indagini di polizia giudiziaria ambientale hanno consentito di individuare il responsabile dell’abbandono.

Con l’ordinanza, oltre alla sanzione prevista, il Comune impone al responsabile di provvedere entro 30 giorni alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in centri autorizzati, oltre al completo ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza sono previste ulteriori sanzioni, la possibile segnalazione all’autorità giudiziaria e l’esecuzione d’ufficio del ripristino, con recupero delle spese a carico del responsabile.

L’amministrazione comunale ribadisce l’importanza del rispetto delle norme ambientali e invita i cittadini a segnalare situazioni di abbandono di rifiuti, a tutela del decoro urbano e della salute pubblica.

(foto archivio)

16122025