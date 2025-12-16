Città

SARONNO – Torna nel cuore della città uno degli appuntamenti natalizi più attesi, con decine di figuranti, bambini in scena e canti della tradizione. Domenica 21 dicembre, dal pomeriggio, piazza Libertà ospita il presepe vivente promosso da Comunione e Liberazione Saronno con la collaborazione della Comunità pastorale Crocifisso Risorto e di Avsi. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune ed è inserita nel calendario degli eventi natalizi cittadini.

La sacra rappresentazione prende il via dalle 16 sul sagrato della chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo ed è preceduta da canti e letture. “Questo luogo c’è” è il titolo scelto per l’edizione di quest’anno, un richiamo alla presenza che, secondo gli organizzatori, continua a parlare al cuore della città attraverso il Bambino Gesù, la Sacra Famiglia, i pastori e i magi.

All’evento lavorano da circa due mesi quasi cento persone. In scena ci saranno una ventina di figuranti adulti, affiancati da numerosi bambini nei panni di pastori e angioletti. Cinque lettori accompagneranno la rappresentazione con testi meditativi, mentre un coro proporrà canti sacri e natalizi. Prima dell’inizio e al termine è previsto un momento conviviale: ci sarà un evento conviviale con vin brulè caldo per tutti i presenti.

Il presepe vivente si svolge a Saronno dal 1996, con poche interruzioni legate alla pandemia e ai lavori in piazza nei primi anni Duemila. Le offerte raccolte saranno destinate ad Avsi, Associazione volontari per il servizio internazionale, nata nel 1972 e attiva in 42 paesi, Italia compresa. Quest’anno l’attenzione è rivolta in particolare ai territori segnati dalla guerra, come Palestina, Ucraina, Siria, Libano e Giordania. È possibile contribuire anche tramite Satispay, utilizzando il QR code predisposto dagli organizzatori.

(foto di copertina un momento dell’edizione 2024 fotografato da Armando Iannone)

