Città

SARONNO – Momento di incontro e convivialità nei giorni scorsi nella sede dell’associazione Sicilia a Saronno, dove soci e amici del sodalizio si sono ritrovati nella sede di via Parini per lo scambio di auguri in vista delle festività natalizie. Un appuntamento semplice ma sentito, che si inserisce nel solco di un’attività portata avanti da molti anni sul territorio cittadino. L’associazione Sicilia a Saronno rappresenta infatti un punto di riferimento per la comunità, con l’obiettivo di mantenere vivo il legame con la Sicilia e allo stesso tempo creare occasioni di incontro e dialogo nella realtà saronnese.

Nel tempo il sodalizio ha promosso numerose iniziative culturali e di aggregazione, affiancando anche progetti nell’ambito della solidarietà, contribuendo a costruire un ponte tra la tradizione siciliana e il tessuto sociale locale.

Lo scambio di auguri ha offerto l’occasione per ritrovarsi, condividere un momento di serenità e rinnovare lo spirito associativo in vista delle attività future.

(foto di gruppo agli auguri)

16122025