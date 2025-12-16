Città

SARONNO – “Un pulmino per andare lontano”: questa la richiesta del gruppo Unitalsi di Saronno, che si rivolge alla generosità della cittadinanza per l’acquisto di un nuovo mezzo, così da permettere all’associazione di continuare il proprio lavoro con i ragazzi con disabilità.

“Il pulmino che usiamo è fondamentale: ci serve per andare a prendere i ragazzi con disabilità nelle strutture o nelle loro case, soprattutto durante le domeniche in cui organizziamo eventi, gite, attività o momenti di incontro. Senza di esso, sarebbe davvero difficile garantire la loro presenza e partecipazione”, così Luca Monaco, volontario Unitalsi.

“Lo utilizziamo anche per le due settimane in cui, ogni anno, andiamo nella nostra struttura in Liguria, una vacanza speciale per tutti noi, ma soprattutto per loro. Il problema? Il nostro pulmino è ormai vecchio e non più adatto: manca di pedana, è scomodo per le carrozzine e le operazioni di salita e discesa richiedono fatica e diventano rischiose per noi ma soprattutto per loro”, continua.

La richiesta dell’associazione è di 2mila euro. Dopo cinque giorni, i volontari hanno raccolto più di 1300 euro, ma manca ancora qualche contributo per raggiungere l’obiettivo. Chiunque volesse donare può farlo attraverso il link. “Per questo abbiamo lanciato una raccolta fondi per acquistare un nuovo pulmino attrezzato. Anche una piccola donazione può fare la differenza. E se non puoi donare, condividi questo messaggio: farlo conoscere è già un enorme aiuto”, conclude.

