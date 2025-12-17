Volley

CERIANO LAGHETTO / SOLARO – Ben centocinquanta presenze alla tradizionale pizzata di Natale del sodalizio cerianese, il Cs Dal Pozzo, che ha avuto luogo sabato 13 dicembre in un noto locale di Solaro. Presenti le ragazze, indiscusse protagoniste della serata, il direttivo con presidente Raffaele Manna e vicepresidente Sonia Leva, il direttore sportivo Elisa Candusso, gli allenatori e tanti genitori.

La serata è trascorsa tra risate, cappellini di Natale, regalini e tanta voglia di stare insieme per una volta fuori dalla palestra. “E’ stata una bellissima serata- spiega Manna – Ogni anno il numero delle adesioni alla cena di Natale aumenta e questo è il riflesso di ciò che facciamo e riusciamo a trasmettere, un’ enorme soddisfazione”. Ricordiamo che la società compirà 40 anni nel prossimo 2026.

(foto: un momento della riuscita serata)

