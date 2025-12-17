Città

SARONNO – La storia dell’aquafitness alla piscina comunale passa anche dal percorso professionale di Paola Pontiroli, coordinatrice del reparto fitness, che in oltre venticinque anni ha contribuito a trasformare radicalmente corsi, metodi e strumenti. Un’evoluzione raccontata in prima persona, con uno sguardo attento all’innovazione e all’identità dell’impianto saronnese.

“Ho iniziato a lavorare qui nel 1998 e dal 2003 sono stata assunta stabilmente” . Nelle sue parole emerge il punto di partenza: un’offerta limitata, centrata quasi esclusivamente sull’acquagym tradizionale. “Quando ho iniziato nel ’98 esisteva sostanzialmente solo l’acquagym tradizionale, una ginnastica in acqua poco diversificata e senza un’entità definita” .

Proprio da quel quadro nasce la sua missione: portare in vasca la cultura del movimento mutuata dalla danza e dal fitness terrestre. “Provenendo dal mondo della danza e del fitness ho sempre avuto l’obiettivo di integrare questi due universi portando in acqua ritmo, tecnica, postura e dinamismo” .

Negli anni introduce attrezzi prima inesistenti e discipline mai sperimentate: bike, tappeti acquatici, pilates posturale, gag, cardio, pole e allenamenti capaci di unire tonificazione, tecnica e lavoro cardiovascolare. “Ho introdotto nuovi attrezzi e nuove discipline… contribuendo a trasformare l’offerta e ampliando la possibilità di allenamento per il pubblico” .

Un rinnovamento che risponde a una domanda crescente e che ha permesso di costruire percorsi personalizzati e sempre più completi. “Questa evoluzione ha permesso di creare percorsi più personalizzati, allenanti e completi, rendendo l’aquafitness un settore ricco di opportunità” .

Il suo sguardo oggi è rivolto al futuro, con la stessa passione degli inizi: “La mia missione continua a essere quella di proporre un’aquafitness moderna, dinamica e di qualità… affinché ogni persona possa trovare nell’acqua un ambiente sicuro, efficace e motivante”

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

