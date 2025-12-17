Saronnese

GERENZANO – L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza all’inaugurazione della nuova sede della biblioteca comunale, situata in via Duca degli Abruzzi. L’appuntamento è in programma per sabato 20 dicembre, a partire dalle 15, nel cortile di Palazzo Fagnani.

All’evento saranno presenti consiglieri regionali, rappresentanti di Poste Italiane, di WEG Automation Europe s.r.l. e l’artista Fabrizio Vendramin. Nel corso del pomeriggio verrà inaugurata anche la Panchina artistica collocata nel cortile di Palazzo Fagnani e sarà proposta una performance live dello stesso Vendramin.

Tra i momenti previsti anche una cerimonia di bollatura filatelica con annullo dedicato, realizzata in collaborazione con Poste Italiane e WegAutomation Europe s.r.l., a sottolineare il valore simbolico dell’iniziativa. Ad accompagnare l’inaugurazione saranno le melodie del Corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano, che contribuiranno a creare un clima di festa e condivisione. L’Amministrazione comunale sottolinea come l’apertura della nuova sede della biblioteca rappresenti un momento significativo per la comunità e invita tutti i cittadini a partecipare.

