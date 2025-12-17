news

Saronno è in zona climatica e il periodo di riscaldamento ordinario previsto è di 14 ore al giorno dal 15 ottobre al 15 aprile. Con una pompa di calore con SCOP 3, il costo del kWh termico può arrivare intorno a 0,04-0,05 €, un dato interessante se vuoi risparmiare nel periodo invernale.

Se vivi in città o nei dintorni, è giusto che ti domandi se ha senso passare al riscaldamento elettrico. Considera che le pompe di calore moderne sono molto convenienti, se hai una casa ben isolata e ottieni qualche kW dal fotovoltaico sul tetto puoi davvero risparmiare molto. La resa non è più come le classiche resistenze elettriche, oggi le pompe sono molto efficienti. Dai un’occhiata ai numeri per capire di che cifre si sta parlando e per valutare se questa soluzione può fare al caso tuo. A Saronno in inverno c’è bisogno di riscaldare molto, questi significa che l’efficienza del sistema che scelti pesa parecchio sulla bolletta.

Quanto costa davvero scaldarsi con la corrente nel 2025 a Saronno

Un riferimento utile è la spesa per l’energia nel Servizio a Tutele Graduali, attivo per i domestici non vulnerabili rimasti senza contratto nel mercato libero. A ottobre 2025 la quota energia era di circa 0,146 €/kWh in F1, 0,151 €/kWh in F2 e 0,126 €/kWh in F3, oppure 0,139 €/kWh in monoraria. Con delle resistenze elettriche 1 kWh elettrico corrisponde a 1 kWh termico, quindi paghi 0,13-0,15 € per kWh di calore.

Con una pompa di calore con SCOP 3-4, 1 kWh elettrico rende 3-4 kWh termici. Questo significa che il costo del kWh termico scende vicino a 0,04-0,05 €. In pratica, se puoi installare (o già hai) una pompa di calore efficiente, l’elettrico a Saronno è competitivo anche quando le stagioni sono molto fredde.

Quando il fotovoltaico rende il riscaldamento elettrico davvero conveniente

Quello che spesso fa la differenza è l’autoconsumo. In Italia, nel 2024, l’energia FV autoconsumata ha raggiunto i 10.701 GWh, pari al 30,2% della produzione solare netta. Questo vuol dire che una parte sempre maggiore dei consumi domestici è coperta direttamente dal sole.

A Saronno, un impianto da 3-6 kW che copre le ore diurne può ridurre il prelievo proprio quando la pompa di calore lavora per mantenere la temperatura. Più kWh autoprodotti usi per riscaldarti, meno paghi l’energia di rete e più rapido è il rientro.

I casi in cui puntare sull’elettrico ha senso e quelli in cui è meglio rimandare

Ecco quali sono le situazioni in cui dovresti considerare di appoggiarti al riscaldamento elettrico:

Appartamenti ben isolati o riqualificati, con impianto a bassa temperatura e spazio per un’unità esterna. Qui una pompa di calore rende molto. Se c’è anche fotovoltaico, il rapporto costo-benefici migliora ancora di più.

Stanze o seconde case usate a intermittenza: i pannelli radianti a infrarossi o i termoconvettori elettrici possono essere delle soluzioni rapide e puntuali, senza toccare l’impianto condominiale.

E quando, invece, dovresti pensarci due volte?

Alloggi con dispersioni elevate e radiatori ad alta temperatura non riadattati: l’efficienza cala e i consumi salgono. In questi casi serve almeno una parziale riqualificazione dell’involucro o un impianto a bassa temperatura per far rendere le pompe di calore.

Scegli la tecnologia giusta tra stufette, pannelli e pompe di calore

Non tutto l’elettrico è uguale. Le soluzioni resistive (stufette, termoconvettori, radiatori elettrici) sono semplici e veloci, ideali per gli ambienti singoli o per un uso saltuario. I pannelli a infrarossi riscaldano per irraggiamento diretto e danno comfort rapido. Le pompe di calore, aria-aria o aria-acqua, sono la scelta elettrica più efficiente se intendi usarle spesso e a lungo.

Per valutare la soluzione più adatta alle tue esigenze, considera di consultare un professionista. Su Homedeal puoi richiedere gratuitamente i preventivi e puoi prenotare una consulenza con un addetto specializzato. Naturalmente, ogni caso è a sé, quindi per avere una stima realistica del risparmio bisogna considerare la zona in cui abiti, la tipologia di abitazione in cui risiedi, il modello di dispositivo che vuoi acquistare, ecc. Se ti orienti su una pompa di calore, guarda allo SCOP dichiarato e alla compatibilità con l’impianto. Un modello con SCOP stagionale 3-4 in zona E può mantenere dei buoni rendimenti su gran parte della stagione.

Riscaldamento elettrico sì, ma con il fotovoltaico

A Saronno l’elettrico ha senso quando entra in campo l’efficienza. Se devi scaldare degli ambienti singoli di tanto in tanto, gli emettitori elettrici sono più comodi. Se, invece, vuoi coprire tutta la stagione invernale in zona E, la convenienza arriva con le pompe di calore ben dimensionate, preferibilmente abbinate a un involucro isolato, un impianto a bassa temperatura e qualche kW di fotovoltaico.

I prezzi e i dati di autoconsumo dicono che la scelta può essere vantaggiosa anche nella pianura lombarda, purché non ci si affidi solo alle resistenze elettriche. Quindi, sì il riscaldamento elettrico può essere molto conveniente, ma è meglio abbinarlo anche al fotovoltaico, se possibile.