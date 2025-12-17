Primo piano

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 16 dicembre, l’attenzione si è concentrata su un violento incidente stradale che ha paralizzato il traffico in viale Prealpi, su un’operazione antidroga condotta grazie al fiuto di un cane e sul lutto che ha colpito le comunità di Ceriano e Turate. Spazio anche alla cronaca ambientale, tra abbandono di rifiuti e iniziative di pulizia spontanea da parte dei cittadini.

Un’auto si è ribaltata in viale Prealpi a Saronno, causando forti rallentamenti al traffico e preoccupazione tra i residenti del quartiere.

Durante un controllo nei pressi della stazione, un cane antidroga ha permesso di rinvenire cocaina e hashish nascosti in un’aiuola, mettendo in fuga i pusher.

Ceriano Laghetto e Turate piangono la scomparsa di Lorenzo Giavedoni, volontario della Protezione civile molto conosciuto e apprezzato per il suo impegno.

È stato individuato l’autore dell’abbandono di rifiuti lungo la strada tra Saronno e Monza, grazie all’intervento della polizia locale.

Un cittadino ha deciso di intervenire personalmente per ripulire un’area verde tra Solaro e Saronno, rimuovendo materiali pericolosi come eternit e vecchi elettrodomestici.

