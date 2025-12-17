I più letti di ieri: incidente in viale Prealpi, droga sequestrata tra i cespugli e volontario commemorato
17 Dicembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 16 dicembre, l’attenzione si è concentrata su un violento incidente stradale che ha paralizzato il traffico in viale Prealpi, su un’operazione antidroga condotta grazie al fiuto di un cane e sul lutto che ha colpito le comunità di Ceriano e Turate. Spazio anche alla cronaca ambientale, tra abbandono di rifiuti e iniziative di pulizia spontanea da parte dei cittadini.
Un’auto si è ribaltata in viale Prealpi a Saronno, causando forti rallentamenti al traffico e preoccupazione tra i residenti del quartiere.
Saronno, auto ribaltata in viale Prealpi, traffico in tilt nel quartiere
Durante un controllo nei pressi della stazione, un cane antidroga ha permesso di rinvenire cocaina e hashish nascosti in un’aiuola, mettendo in fuga i pusher.
Saronno, cane antidroga spaventa i pusher. Sequestrati cocaina e hashish in un’aiuola
Ceriano Laghetto e Turate piangono la scomparsa di Lorenzo Giavedoni, volontario della Protezione civile molto conosciuto e apprezzato per il suo impegno.
Ceriano e Turate uniti nel lutto per la morte di Lorenzo Giavedoni, volontario di Protezione civile
È stato individuato l’autore dell’abbandono di rifiuti lungo la strada tra Saronno e Monza, grazie all’intervento della polizia locale.
Saronno-Monza, trovato chi aveva abbandonato rifiuti a bordo strada
Un cittadino ha deciso di intervenire personalmente per ripulire un’area verde tra Solaro e Saronno, rimuovendo materiali pericolosi come eternit e vecchi elettrodomestici.
Cittadino ripulisce “in autonomia” il verde tra Solaro e Saronno: raccolti eternit e elettrodomestici
