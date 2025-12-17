ORIGGIO – CARONNO PERTUSELLA – Quindici griglie di ghisa sparite in pochi giorni, lasciando buche pericolose lungo strade molto trafficate. È il bilancio dei furti avvenuti tra lo scorso fine settimana e oggi al confine tra i due comuni, in particolare lungo la Strada Provinciale 16 e nelle vie limitrofe.

Nel mirino dei ladri sono finite le griglie di copertura delle caditoie, comunemente chiamate tombini. Si tratta di elementi dal valore economico contenuto, ma la loro sottrazione crea situazioni di serio rischio per la sicurezza. Alcune caditoie si trovano infatti a bordo strada o in punti poco visibili, con il pericolo concreto che automobilisti, ciclisti o pedoni possano finirci dentro. Il rischio riguarda anche chi passeggia con cani o corre lungo i marciapiedi.

I sindaci Marco Giudici, primo cittadino di Caronno Pertusella, ed Evasio Regnicoli, sindaco di Origgio, hanno già presentato denuncia per i ripetuti episodi. Nel frattempo si è attivata una rete di intervento congiunta: uffici tecnici comunali, polizie locali e Alfa stanno operando sul territorio per sostituire le griglie mancanti e mettere in sicurezza le aree colpite.

Dai comuni arriva anche un appello alla cittadinanza a prestare la massima attenzione, perché non c’è ancora la certezza di aver individuato tutte le caditoie prese di mira dai ladri. Chi notasse situazioni pericolose è invitato a segnalarle tempestivamente.

Il furto delle griglie è a tutti gli effetti un reato. Oltre al danno ai beni pubblici, comporta gravi conseguenze per la collettività ed è punibile con pene severe proprio per i rischi che genera alla sicurezza di chi utilizza strade e marciapiedi.

