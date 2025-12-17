Limbiate

LIMBIATE – Anche Limbiate entra sempre più nel clima natalizio con il calendario di iniziative del Natale Stellato, che nel fine settimana ha animato la città con musica, spettacoli e momenti di condivisione. Tra gli appuntamenti più apprezzati si conferma il trenino natalizio, che ha richiamato famiglie e bambini, diventando uno dei simboli delle iniziative in programma. Un’occasione semplice ma molto partecipata, capace di creare un’atmosfera di festa e di favorire l’incontro tra i cittadini.

Il fine settimana è stato arricchito anche da musica e spettacoli, contribuendo a rendere il centro cittadino vivo e animato. Il Comune ha sottolineato come il Natale Stellato stia regalando a Limbiate giornate di emozioni e partecipazione, confermando il valore degli eventi pensati per tutte le età.

Le iniziative natalizie proseguiranno anche nei prossimi giorni, accompagnando la città verso le festività con nuove occasioni di incontro e socialità.

(foto: il trenino natalizio nelle vie di Limbiate)

