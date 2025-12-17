Altre news

SARONNO – Mercoledì 17 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge previste nelle prime ore del giorno. Le precipitazioni, di modesta entità (circa 2 mm), tenderanno a esaurirsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a un cielo ancora nuvoloso ma più stabile.

Le temperature oscilleranno tra una minima di 6°C al mattino e una massima che raggiungerà i 10°C nelle ore centrali della giornata. I venti saranno generalmente deboli: assenti al mattino, tenderanno a provenire da Ovest-Sudovest nel corso del pomeriggio, senza particolari rinforzi. Non sono previste allerte meteo attive per il territorio di Saronno.

Nel complesso, si tratta di una giornata grigia e umida, ma senza fenomeni intensi. Un lento miglioramento è atteso nella seconda parte del giorno, con condizioni più asciutte verso sera.

Per quanto riguarda il resto della Lombardia, lo scenario resta simile: molte nubi e residue piogge al mattino su gran parte della regione, specialmente tra pianure e aree prealpine. Fenomeni in graduale attenuazione dal pomeriggio, con venti deboli occidentali in lieve intensificazione. Le condizioni meteorologiche di Saronno risultano quindi in linea con quelle osservate nelle province vicine.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09