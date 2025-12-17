Misinto

MISINTO – A Misinto, l’atmosfera natalizia si fa sempre più intensa. Dopo aver inaugurato le festività con l’accensione dell’albero, ecco un ricco calendario di iniziative che culmineranno con la tradizionale Vigilia.

Oggi, 13 dicembre, i più piccoli e non solo potranno partecipare ai laboratori creativi “Ma Che Tu”, che si svolgeranno alle 10:30 nella sede della biblioteca.

Si prosegue domani, domenica 14, quando il centro storico si animerà: dalle 10, piazza Statuto e le vie limitrofe ospiteranno un grande mercato. Sarà possibile curiosare tra le proposte degli artigiani (hobbisti) e dei commercianti locali, mentre le associazioni del territorio allestiranno i propri stand. Non mancheranno, ovviamente, momenti di divertimento e giochi pensati apposta per i bambini.

L’attenzione si sposterà poi alla musica sabato 20 dicembre. Alle 21, il Gruppo Bandistico Misintese offrirà un apprezzato “Concerto di Natale” all’interno della chiesa parrocchiale.

Infine, l’attesa si concluderà la notte della Vigilia, 24 dicembre. Esattamente a mezzanotte, ci sarà il momento conviviale e simbolico del “Falò dei coscritti”, un ritrovo popolare curato e organizzato dalle varie realtà associative di Misinto per scambiarsi gli auguri e celebrare insieme.

(foto archivio)

