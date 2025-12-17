Città

SARONNO – “Che l’inclusione non sia la specialità della casa di Fratelli d’Italia è cosa nota, visto che le politiche che portano avanti non sono esattamente a tutela delle minoranze o degli emarginati, ma forse è dovuto al fatto che non conoscono il significato di questa parola”.

Non le manda a dire la lista Tu@Saronno quando replica alla nota del capogruppo di Fratelli d’Italia che sabato ha espresso un parere decisamente duro sulle scelte dell’Amministrazione per quanto riguarda il piano integrato di intervento relativo all’ex Isotta e in particolare al tema parcheggi.

“Il consigliere Giampietro Guaglianone, infatti, sembra credere che “inclusione” significhi permettere alle persone di parcheggiare. Del resto, parliamo sempre del partito che anche sul tema della mobilità ha una visione vecchia di 50 anni, come dimostra la manifestazione pro auto a Roma – quella sì surreale – che ha fatto ridere tutta l’Italia e coinvolto molte meno persone di quelle che si sono mobilitate a Saronno quando c’erano da salvare i bagolari di via Roma, tanto per ricordare una battaglia vinta su cui la città si è espressa chiaramente”.

Polemiche a parte la civica passa poi al tema parcheggi e pendolari: “Ovviamente Saronno ha un legame fortissimo con la stazione che non può essere ignorato. Non è un caso che – Guaglianone non lo dice, forse non lo sa – nel progetto sia previsto un parcheggio interrato custodito di 220/230 posti, oltre ad altri parcheggi di superficie su via Varese e davanti al cimitero, per un totale che si avvicina ai 400 totali. A questi si aggiungono poi i parcheggi dei residenti, che saranno interrati. Pensare che in stazione si possa arrivare solo con l’auto privata è un ottimo modo per far sì che Saronno si riempia di auto private guidate da persone che non si fermano, non spendono, non usano i servizi ma perdono solo il treno e generano quel traffico che tutti odiamo. Lavoreremo per indurre altri modi, tra mezzi pubblici, parcheggi esterni e biciclette. Sul tema, invece, noi riaffermiamo una scelta politica chiara: pensiamo che lo spazio attualmente occupato dal parcheggio ex De Nora, davanti alla stazione, debba diventare un parco pubblico aperto a tutti, compresi quelli che vengono da fuori Saronno, pagato in questo caso dal privato, e non un parcheggio per pendolari pagato dai saronnesi. Evidentemente Fratelli d’Italia propende invece per la seconda ipotesi”.

(foto archivio)

