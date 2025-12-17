Comasco

ROVELLASCA – Pontoglio ha ospitato nei giorni scorsi la prima gara del Campionato 2025-2026 di twirling e majorettes, appuntamento che ha segnato l’avvio ufficiale della stagione agonistica e un primo banco di prova per gli atleti impegnati anche nel percorso di selezione verso i Campionati Mondiali 2027.

La competizione, organizzata sotto l’egida delle federazioni di riferimento, ha visto scendere in pedana atleti e atlete chiamati ad affrontare esercizi preparati in un arco di tempo ridotto, a causa dell’avvio ravvicinato della stagione. Nonostante questo, i risultati ottenuti sono stati significativi in diverse categorie.

Nella specialità 1 bastone sono arrivati tre primi posti: Martina Sala si è classificata al primo posto nella categoria Youth B, Sara Azzini ha conquistato la vittoria nella Senior B, mentre Sara Segato ha ottenuto il primo posto nella Cadetti A.

Buoni piazzamenti anche nel Duo, dove Martina Sala e Sara Segato hanno chiuso al primo posto nella Youth B. Nella categoria Junior B, Sara Azzini e Matilde Galli hanno ottenuto il secondo posto.

Risultati positivi anche nella specialità X-Strutting. Martina Sala ha conquistato il primo posto nella Youth B, Sara Segato nella Cadetti A e Aurora Tuffanelli nella Junior A. Nella Senior A, Gaia Loretta Doni ha chiuso la gara al secondo posto.

Nel corso della giornata è stato inoltre confermato l’inserimento degli atleti nella nuova squadra selezionata per il percorso verso i Campionati Mondiali 2027, elemento che ha dato ulteriore valore alla competizione inaugurale della stagione.

Un ringraziamento è stato rivolto a Nicoló Sala, presente a bordo campo nonostante un recente infortunio, così come alle insegnanti e ai genitori che hanno seguito le gare, sostenendo gli atleti dagli spalti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09