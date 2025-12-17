Città

SARONNO – Il Natale si avvicina e con lui quella sensazione sospesa, luminosa, che trasforma ogni gesto in qualcosa di speciale. Al Teatro Giuditta Pasta, il 19 dicembre alle ore 20.30, va in scena “Rudolph, operazione Natale”: una commedia musicale vivace e scintillante, un viaggio fantastico pensato per tutta la famiglia, realizzato da Fondazione Aida Ets, fondazione Atlantide teatro Stabile di Verona e Associazione Atti.

Lo spettacolo ha una durata di circa un’ora, ideale anche per il pubblico più giovane, quello che dopo il teatro torna a casa con gli occhi pieni di incanto, pronto a lasciare latte, biscotti e una carota per la renna più famosa che ci sia. “Rudolph, operazione Natale” è uno spettacolo che racconta il valore dell’amicizia, della solidarietà e della fantasia. È un invito a tornare bambini, a credere nel miracolo di una notte in cui le stelle sembrano avvicinarsi alla terra e tutto diventa possibile.

Perché il Natale, quello autentico, nasce proprio qui: nel desiderio di lasciarsi sorprendere. Una notte speciale, un’avventura inattesa è la Vigilia. Una di quelle notti in cui il silenzio sembra vibrare, come se l’aria custodisse un segreto. Tre fratellini, incapaci di trattenere la curiosità, si alzano dal letto con l’intenzione di sorprendere Babbo Natale. Non possono immaginare che, nel giro di pochi istanti, saranno travolti da un’avventura più grande di loro: Rudolph è stata rapita dal Direttore di un centro commerciale, deciso a trasformarla nella protagonista di uno spettacolo sfarzoso. Il Natale, così come lo

conosciamo, è in pericolo.

Da qui comincia una corsa contro il tempo. Sul loro cammino incontreranno compagni improbabili: castori determinati, polpi che danzano, pipistrelli goffi ma pieni di buona volontà, scimmiette imprevedibili, inservienti che, nonostante tutto, non rinunciano a sognare. Un piccolo esercito di personaggi buffi e sorprendenti che renderà questo viaggio un’esperienza indimenticabile. Riusciranno i tre bambini a riportare Rudolph a casa? Il destino della notte più magica dell’anno è nelle loro mani.

