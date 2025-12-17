Città

SARONNO – Fiori, musica e parole cariche di affetto hanno accompagnato ieri pomeriggio, lunedì 16 dicembre, la festa per i 100 anni di Maria Teresa Tassoni, celebrata alle 18 nel quartiere Aquilone.

La centenaria è stata festeggiata dai familiari in un clima intimo ma partecipato, con un momento musicale particolarmente sentito: al pianoforte si è esibito il nipote, regalando alla nonna e ai presenti un’esibizione che ha reso ancora più speciale il traguardo raggiunto.

Non è mancata la visita istituzionale dell’assessore ai Servizi sociali Matteo Fabris che, indossando la fascia tricolore, ha voluto portare personalmente gli auguri dell’amministrazione comunale. Per Maria Teresa Tassoni un dono simbolico ma significativo: il libro dedicato alla città di Saronno e una pergamena a ricordo di un secolo di vita.

Durante la festa è stata letta anche una poesia, dedicata alla centenaria, che ha raccolto l’emozione dei presenti.

CENT’ANNI

(A Maria Teresa Tassoni)

Una sequela di storia, di amore, di gioia,

di lacrime amare e di gloria.

Uno scrigno di saggezza, di esperienza,

di forza e di gentilezza.

un viaggio fra paure e coraggio

per superare ogni prova

e divenire un faro per familiari ed amici.

Cent’anni di vita, un dono prezioso

e ben speso per illuminare la casa

e indicare la meta a chi verrà dopo.

Grazie per averci dato l’esempio della tua vita.

Buon compleanno Maria Teresa!

Un compleanno speciale, vissuto come un momento di comunità e di riconoscenza verso una donna che, con la sua storia, rappresenta un pezzo della memoria cittadina.

