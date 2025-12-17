Cronaca

SARONNO – Tutti da chiarire i contorni della vicenda che ieri sera attorno alle 21 ha portato le pattuglie dei carabinieri ed una ambulanza nella zona del Retrostazione, ennesimo intervento da quelle parti per un episodio movimentato. I passanti riferiscono dell’arrivo di carabinieri e autolettiga; il tutto avrebbe fatto seguito da una segnalazione al 118, relativo alla presenza di almeno due persone che litigavano sempre più animatamente e che sarebbero passate alle vie di fatto.

Un uomo è stato infine trasportato all’ospedale cittadino, per lesioni comunque non gravi. Sono dunque in corso tutti gli accertamenti del caso.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: precedente intervento dei soccorsi in via I maggio)

17122025