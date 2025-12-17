Città

SARONNO – Un nuovo maxi cantiere è in arrivo nel cuore della città: riguarda il rifacimento della pavimentazione nobile di via Portici, uno degli snodi centrali del centro storico. L’intervento, che segue di poco tempo gli interventi di messa in sicurezza legati agli eventi in piazza Libertà, è stato al centro dell’ultimo consiglio comunale, quando l’amministrazione ha approvato una variazione di bilancio destinando 500.000 euro ai lavori.

A spiegare le ragioni della scelta è stato l’assessore ai lavori pubblici Mauro Lattuada, che ha evidenziato quanto il problema sia evidente a chi percorre quotidianamente la via: “L’intervento rientra tra le opere manutentive che, lo ammetto, sono un po’ il mio pallino. Penso che chiunque percorra l’arteria si sia accorto che è diciamo così un po’ in movimento”. Una situazione che, secondo l’assessore, richiede un intervento rapido anche su indicazione degli uffici comunali: “È necessario intervenire quanto prima per evitare di dover affrontare in futuro un aggravio di costi”. L’obiettivo è risistemare il tratto tra piazza Libertà e piazza Indipendenza, fino a via San Giacomo, “per garantire una pavimentazione in condizioni ottimali”.

Nel corso del dibattito è intervenuta anche l’assessora Laura De Cristofaro, che ha informato il consiglio comunale delle valutazioni in corso sulla circolazione in via Portici, “anche per ridurre il passaggio in piazza Libertà”. Le modifiche vengono esaminate insieme alla polizia locale e riguardano sia la sicurezza pedonale sia il transito dei veicoli nella zona a traffico limitato. Si parla di stop, fioriere mobili o di “ostacoli” per indirizzare le auto.

Diversi i dubbi sollevati nel dibattito politico, tra cui quelli del capogruppo di Forza Italia Lorenzo Azzi, che ha criticato la scelta di destinare fondi alla pavimentazione togliendoli alla sistemazione di Villa Gianetti. Anche Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno ha espresso perplessità: “Le priorità date dall’amministrazione non sono condivisibili. Perché non sistemare il ponte di via Montoli, che è in condizioni disastrose da anni in attesa di una riqualificazione?”

Dal fronte della maggioranza, il capogruppo Pd Simone Galli ha difeso la scelta della manutenzione, spiegando che trascurare troppo a lungo il dissesto potrebbe comportare danni maggiori e la necessità di rifare molti più metri quadrati di pavimentazione. Per Galli l’intervento è coerente con il rifacimento della pavimentazione di piazza Libertà ed è necessario per sistemare la parte di via Portici verso piazza Indipendenza, che non viene interessata da lavori da molti anni.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09