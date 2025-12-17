Softball

SARONNO – Ha preso il via il campionato regionale di Baseball 5 Elite, nuova disciplina che da quest’anno si presenta con una competizione ufficiale strutturata. Il primo concentramento lombardo si è disputato il 13 dicembre a Limbiate e ha visto la partecipazione di quattro squadre.

In campo due formazioni dell’Asd Braves Baseball & Softball, una degli Hornets Baseball & Softball e una dell’Asd Rho Baseball. La fase regionale si articolerà su tre giornate complessive: dopo l’appuntamento inaugurale di Limbiate, i prossimi concentramenti sono in programma il 18 gennaio e l’8 febbraio. La squadra vincitrice accederà alla fase del Nord Italia.

Da segnalare un dato che valorizza il settore femminile del Saronno Softball. Nell’incontro tra Rho e Braves, la componente femminile era quasi interamente composta da atlete saronnesi. Con la maglia del Rho sono scese in campo Mirta Anselmi e Irene Caloiero, mentre nei Braves hanno giocato Vittoria Franzosini, Vittoria Nardini e Greta Siciliano.

Questi i risultati del primo concentramento:

Braves A-Braves 0-1 (0-12)

Rho-Hornets 1-0 (12-0)

Hornets-Braves 0-1 (0-11)

Rho-Braves A 1-0 (9-1)

Braves A-Hornets 0-1 (7-11)

Braves-Rho 1-0 (10-7)

Classifica dopo la prima giornata: Braves 3-0, Rho 2-1, Hornets 1-2, Braves A 0-3.

Il campionato riprenderà a gennaio con il secondo concentramento, in attesa di definire la squadra che rappresenterà la Lombardia nella fase interregionale.

17122025