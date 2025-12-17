Sport

SARONNO – Dalla pedana di Rimini al tricolore sul gradino più alto del podio. È un risultato che riempie d’orgoglio la Cef Mario Corrias e tutta la città: Alessandra Soluri è campionessa Italiana di ginnastica artistica nella categoria Silver LE3 Base Senior 2.

Il titolo è arrivato durante “Ginnastica in Festa”, la grande rassegna nazionale andata in scena da giovedì 5 a domenica 8 dicembre a Rimini, che ha richiamato centinaia di atlete da tutta Italia per le finali di categoria. Un contesto di altissimo livello tecnico, in cui la ginnasta saronnese ha saputo distinguersi con determinazione e precisione.

Alessandra Soluri, classe 2005, pratica ginnastica artistica dall’età di cinque anni. Studentessa universitaria, ha costruito questo traguardo giorno dopo giorno, con costanza e passione. A Rimini ha conquistato il titolo nazionale all-around e ha brillato anche nella specialità trave, il suo attrezzo preferito, confermando una crescita tecnica solida e matura. Emozionante il momento della premiazione, con l’inno di Mameli e la festa insieme alle compagne di squadra e agli allenatori Luca Mancinelli e Rossella Iadicicco.

Alla manifestazione hanno partecipato anche altre atlete della Cef Mario Corrias ASD. Da segnalare il terzo posto all-around della giovanissima Martina Cantoni, classe 2015, nella categoria LD Avanzato AF – A3. Buoni piazzamenti anche per le altre ginnaste saronnesi, che si sono collocate nella parte alta delle rispettive classifiche. I risultati di Rimini confermano l’eccellente lavoro della società saronnese, punto di riferimento nel panorama della ginnastica artistica regionale e nazionale.

Un successo che parla di talento, impegno e visione. E che rende Alessandra Soluri un esempio concreto e un riferimento per le ginnaste più giovani, dentro e fuori dalla palestra.

