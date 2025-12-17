Comasco

TURATE – È convocato per oggi, mercoledì 17 dicembre, il consiglio comunale di Turate. La seduta si terrà alle 21 nella sala consiliare del palazzo comunale di via Vittorio Emanuele 2, in sessione ordinaria di prima convocazione.

All’ordine del giorno sono previsti diversi punti di rilievo per l’attività amministrativa. In apertura sarà discussa l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni Imu per l’anno 2026, seguita dall’aggiornamento del Documento unico di programmazione 2026-2028. Il consiglio sarà poi chiamato ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028.

Tra gli altri temi in discussione figurano la ricognizione prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo 175 del 2016, con la conferma del piano di razionalizzazione delle partecipazioni riferito all’esercizio 2024, e la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali ai sensi del decreto legislativo 201 del 2022. La seduta si concluderà con le comunicazioni del sindaco.

I cittadini possono assistere alla seduta in presenza oppure seguirla in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Turate. La registrazione resterà disponibile anche nei giorni successivi.

