VEDANO OLONA – Il paese si è animato nel fine settimana con la festa di Natale che ha coinvolto grandi e piccoli per l’intera giornata, trasformando le vie del centro in uno spazio di incontro e condivisione.

Commercianti, associazioni, hobbisti e artisti di strada hanno contribuito a creare un’atmosfera natalizia diffusa, animando diversi angoli del paese con musica, spettacoli e bancarelle. L’iniziativa ha richiamato numerosi visitatori e famiglie, offrendo momenti di svago, creatività e socialità.

L’amministrazione comunale ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla riuscita dell’evento, sottolineando l’importanza del lavoro condiviso tra realtà locali per la buona riuscita della manifestazione. Conclusa la festa di Natale, l’attenzione si sposta ora sul prossimo appuntamento del calendario cittadino: la Festa della Giobia, in programma sabato 24 gennaio, con il tradizionale falò che rappresenta uno dei momenti più sentiti della tradizione locale.

(foto: un momento dell’evento che si è tenuto lo scorso fine settimana a Vedano Olona)

