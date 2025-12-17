news

In alcune occasioni i fissaggi devono essere progettati per poter essere in grado di resistere alle condizioni peggiori possibili. I fissaggi sono fondamentali per poter garantire la massima sicurezza e affidabilità di macchinari, impianti e strutture.

Una buona soluzione è quella di acquistare delle viti duplex resistenti alla corrosione. Gli acciai duplex sono delle vere e proprie leghe, molto apprezzate perché mostrano caratteristiche superiori in confronto ai classici acciai inox. Uniscono alla tradizionale resistenza meccanica, fondamentale nel settore dei fissaggi, una notevole capacità di affrontare gli agenti corrosivi.

La resistenza alla corrosione

Lo abbiamo già anticipato nella nostra introduzione: le viti duplex hanno un’elevata resistenza alla corrosione. Ciò è reso possibile grazie agli elementi che compongono queste particolari leghe, tra cui troviamo spesso sia il molibdeno che il cromo. La salsedine e l’umidità non sono un problema per le viti duplex, e lo stesso vale per gli agenti chimici più aggressivi.

Per questo motivo si utilizzano in situazioni particolarmente estreme, come nel caso degli impianti marini. Non va dimenticato che avere dei fissaggi realmente resistenti riduce i costi nel lungo periodo.

La resistenza meccanica

Le viti duplex hanno anche una resistenza meccanica superiore alla media. Non va dimenticato che in molti casi i fissaggi sono sottoposti a sollecitazioni molto elevate, per cui è essenziale che sappiano resistere senza deformarsi e perdere la loro solidità.

Si stima che lo snervamento delle leghe duplex arrivi a essere il doppio in confronto a quello del tradizionale acciaio inox. Anche la resistenza alla trazione è maggiore.

Le applicazioni delle viti duplex

In quali settori si possono applicare le viti duplex? Le caratteristiche di queste viti le rendono delle valide opzioni in un gran numero di contesti.

Un esempio è l’edilizia. Spesso ci sono strutture che sono esposte alle intemperie, e che hanno bisogno di fissaggi pronti ad affrontare nel migliore dei modi la corrosione provocata dagli agenti atmosferici.

Anche nel settore navale le viti duplex sono essenziali. Il costante contatto con l’acqua, sia che si tratti di fiumi o laghi, sia che si abbia a che fare con il mare, sottopone le viti ad un’azione corrosiva costante, a cui le viti duplex possono opporsi in maniera davvero efficace.

Fondamentali per alcune imprese

Ci sono imprese per le quali le viti duplex sono realmente la migliore opzione possibile. Questo vale soprattutto per quelle aziende che operano in condizioni particolarmente estreme, e per le quali i fissaggi non devono presentare il minimo difetto.

Con le viti duplex si può contare su fissaggi affidabili anche a distanza di tempo, e che proprio per questo richiedono meno manutenzione, contribuendo ad abbassare i costi operativi. La longevità è un aspetto da tenere in grande considerazione.

Scegliere con accuratezza

Bisogna scegliere le viti più adatte con molta accuratezza, valutando quelle che sono le proprie specifiche esigenze. Le viti duplex da questo punto di vista rappresentano una soluzione molto versatile, considerando anche gli elevati standard a cui devono sottostare.

In generale possiamo dire che se state cercando degli elementi per il fissaggio che offrano elevate prestazioni e grande affidabilità sono la soluzione migliore. I materiali di cui sono composte queste viti rappresentano una nuova frontiera della tecnologia. Oggi essere all’avanguardia è un vero vantaggio competitivo.