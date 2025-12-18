Cronaca

COMO – Un giovane residente a Limbiate è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dalla polizia di Stato di Como nell’ambito di un’operazione antidroga. Si tratta di un 20enne di origine marocchina, regolarmente soggiornante in Italia, fermato al termine di un’attività di osservazione e pedinamento condotta dalla Squadra mobile.

Da alcuni giorni gli agenti avevano intensificato i controlli sul territorio comasco, concentrandosi su soggetti sospettati di rifornire il mercato locale della cocaina. Il giovane, più volte segnalato come presunto pusher, si spostava con un’auto a noleggio utilizzata per le consegne.

L’intervento è scattato nel parcheggio di un discount di via Asiago. Alla vista delle pattuglie il 20enne ha tentato la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dopo pochi metri. La perquisizione ha portato al sequestro di circa 8 grammi di cocaina suddivisi in dosi, oltre 12 grammi di hashish e 600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Como, in attesa del processo per direttissima previsto per questa mattina al Tribunale di Como.

