Calcio

SARONNO – Alla vigilia dell’ultimo impegno del girone di andata del campionato di Eccellenza, l’Fbc Saronno ha scelto un momento di convivialità per lo scambio di auguri in vista delle imminenti festività natalizie. La prima squadra si è ritrovata a Milano per una cena di gruppo, al ristorante brasiliano Porcão.

Un’occasione informale per rafforzare lo spirito di squadra e condividere un momento lontano dal campo, ma inserito in una fase importante della stagione. I biancocelesti si preparano infatti all’ultimo appuntamento del 2025, in programma domenica prossima allo stadio Colombo, dove affronteranno l’Altabrianza nell’ultima giornata del girone di andata.

Il momento conviviale arriva dopo una prima parte di campionato positiva, con l’Fbc Saronno stabilmente nelle zone alte della classifica e in piena area playoff. La squadra è reduce anche dal pareggio per 1-1 nel derby disputato in trasferta sul campo della Caronnese e si trova in zona playoff.

Ora l’attenzione torna sul campo, con l’obiettivo di chiudere il girone di andata con un risultato utile davanti al proprio pubblico, prima della pausa per le festività.

(foto: alcuni momenti della cena natalizia)

1812202025