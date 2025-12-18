Città

SARONNO – Dal 2000 al 2012 la Rari Nantes Saronno attraversa una delle fasi più intense e decisive della propria storia, segnata da cambiamenti organizzativi, avvicendamenti tecnici e dirigenziali e da una crescita che consolida la società come punto di riferimento sportivo e sociale per la città.

All’inizio del nuovo millennio la guida tecnica è affidata a Daniela Tessaro, il cui lavoro, pur ottenendo risultati di buon livello, genera anche confronti interni che richiedono un costante equilibrio da parte della dirigenza. In questi anni la società investe nella comunicazione e nell’apertura al territorio: il 6 novembre 2001 nasce il sito ufficiale, mentre il settore propaganda diventa centrale per l’avvicinamento dei più giovani al nuoto, grazie all’impegno di Elena Tescola che rimarrà riferimento del settore quasi ininterrottamente fino ad oggi.

Il settore master conosce una rapida ascesa, sotto la guida del responsabile tecnico Malco Massoni, affiancato da Daniela Bosetto. Tra il 2001 e il 2004 arrivano i primi podi nazionali e le esperienze internazionali, fino ai Campionati Mondiali Master di Riccione del 2004, che portano a Saronno le prime medaglie di prestigio internazionale. Il 9 ottobre 2003 la società assume la denominazione di Rari Nantes Saronno ASD, adeguandosi alle nuove normative, e il 18 dicembre dello stesso anno celebra i 25 anni di attività.

Un passaggio chiave avviene il 27 ottobre 2004, quando Stefano Borghi diventa presidente della società. Nel giugno 2005, dopo una stagione segnata da tensioni e riflessioni sul futuro tecnico, il Consiglio Direttivo decide il cambio di allenatore. La stagione 2005-2006 si apre così con la nomina di Fabio Cozzi come responsabile tecnico, scelta che segna l’inizio di una fase di rilancio e coesione per il settore agonistico e giovanile.

Negli anni successivi crescono i numeri degli atleti, si rafforzano le collaborazioni internazionali e il settore master raggiunge traguardi storici: titoli italiani, record nazionali e mondiali, oltre alla partecipazione costante ai campionati europei e mondiali. Nel 2006 la squadra master conquista il titolo di Campione d’Italia di categoria, mentre la piscina cittadina continua ad essere teatro di eventi sempre più partecipati, come le diverse edizioni del Trofeo “Città di Saronno”, che assume anche dimensione internazionale proprio nel 2006, grazie all’esperienza di gemellaggio con la Challans Natation.

Il 29 ottobre 2008 segna un’altra svolta: Chiara Cantù viene eletta presidente della Rari Nantes Saronno, dando avvio a una lunga e stabile gestione dirigenziale. Pochi mesi dopo, il 18 dicembre 2008, la società festeggia i 30 anni dalla fondazione, celebrando atleti, dirigenti e allenatori che hanno scritto la storia del nuoto saronnese.

Sotto la nuova presidenza, grazie alla sensibilità della collaboratrice Giulia Frosi, prende forma uno dei progetti più significativi: la nascita del settore paralimpico. Nel febbraio 2009 viene organizzato il primo meeting “Città di Saronno con handicap”, che porta in vasca atleti con diverse disabilità e rafforza il ruolo della società come promotrice di uno sport inclusivo e accessibile. Si consolida sempre più anche la collaborazione sinergica con la Saronno Servizi, società gestore della piscina soprattutto nell’ampliamento del settore propaganda.

Sul piano tecnico, la stagione 2009-2010 vede un nuovo cambio: Fabio Cozzi lascia l’incarico e Luca Landoni diventa direttore tecnico, affiancato da Leonardo Sanesi. In questi anni arrivano record italiani e mondiali nel settore master e la nascita del Trofeo Master “Città di Saronno”, che completa il quadro delle manifestazioni organizzate dalla società presso la piscina di via Miola. Nel 2011-2012, a seguito delle dimissioni di Landoni, Leonardo Sanesi assume il ruolo di responsabile tecnico della squadra agonistica. È l’anno che conduce alla straordinaria esperienza dei Campionati Mondiali Master di Riccione 2012, con una partecipazione record di atleti saronnesi e risultati di assoluto rilievo. Sotto la guida di Leonardo Sanesi si allenerà anche l’atleta della nazionale italiana triathlon Anna Maria Mazzetti in vista delle Olimpiadi di Londra 2012 (e in seguito di Rio 2016) che si inserisce in un decennale progetto di collaborazione con realtà importanti di questo sport.

Dodici anni di cambiamenti, date e volti che raccontano l’evoluzione della Rari Nantes Saronno: una società capace di rinnovarsi, crescere e mantenere un legame profondo con la città, trasformando il nuoto in uno spazio di sport, inclusione e comunità.

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

