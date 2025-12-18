Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Anche quest’anno il presepe di Bariola torna ad attirare l’attenzione nel periodo natalizio. A segnalarlo è stato Fulvio Zullo, presidente del consiglio comunale, con un breve post pubblicato sui social.

Si tratta di un presepe definito “un po’ diverso dal solito”, ma capace comunque di mantenere vivo il legame con la tradizione. Un allestimento che propone una rilettura originale della Natività, senza rinunciare ai simboli e ai significati che caratterizzano da sempre questo appuntamento del Natale.

Il presepe di Bariola rappresenta ormai un punto di riferimento per il quartiere e per la comunità, confermandosi come occasione di incontro e di condivisione nel segno della tradizione natalizia, reinterpretata con uno sguardo personale e contemporaneo.