SARONNO – La notizia è stata tenuta riservata fino all’ultimo, tanto che ha lasciato senza parole tutti i capigruppo di opposizione convocati ieri sera per una riunione nell’ufficio di presidenza. L’ordine del giorno era tra il generico e il sibillino, “organizzazione dei lavori dei prossimi consigli comunali (successivi a quello già programmato del 19 dicembre)”. Considerando il problema della durata delle ultime assemblee cittadine, quella del 26 novembre è finita alle 2,30 malgrado il ritiro di alcune mozioni, si pensava che l’obiettivo della serata fosse la calendarizzazione di una nuova assemblea magari per completare il già “carico” odg del consiglio comunale in programma venerdì 19 dicembre che vede oltre al previsionale anche 4 mozioni.

Ed invece, appena arrivati, il coup de théâtre: il tema non erano le mozioni (a cui si erano aggiunte quelle presentate in settimana da Forza Italia) ma l’adozione del programma integrato di intervento in variante al Pgt ambito Atua 1 (area ex Isotta Fraschini), l’area dismessa più discussa e grande della città. E’ uno dei temi focali per la città di Saronno di oggi e di domani, su cui si è giocata l’intera campagna elettorale e su cui ha scommesso tantissimo l’attuale Amministrazione. Basti dire che la prima uscita pubblica della sindaca Ilaria Pagani con i vertici del Pd è stata proprio all’interno dell’area dismessa.

I riflettori sul piano di intervento di proprietà della Saronno città dei beni comuni di Beppe Gorla si erano riaccesi una settimana fa quando, un po’ a sorpresa, è stata convocata una doppia commissione Ambiente e Urbanistica proprio per presentare quanto previsto dal piano. Un lungo intervento dei tecnici e dell’assessore alla Rigenerazione urbana Nicola Gilardoni per spiegare i diversi elementi del piano, ma anche cosa mancasse perchè il provvedimento arrivasse in consiglio comunale. Già perché meno di dieci giorni fa l’assessore alla partita aveva parlato di un’istruttoria ancora in corso: “Stiamo lavorando ancora su due parti: l’analisi della viabilità e un masterplan unitario per l’intero comparto”. Ed infatti ad alcune domande dell’opposizione era stato risposto che le risposte sarebbero arrivate anche con gli elementi mancati.

Ed invece in meno di una settimana è già tutto finito. Ieri sera la convocazione del consiglio comunale per l’adozione con la promessa di inviare tutti i documenti prima di giovedì 18 dicembre.

Diverse le posizioni della maggioranza: il presidente Francesco Licata ha parlato di “documenti pronti” e di come, proprio questo aspetto, permettesse di portare l’adozione in consiglio comunale “come qualsiasi altro piano d’intervento”. Questo malgrado quanto stabilito nelle ultime capigruppo quando come l’ultimo consiglio comunale dell’anno era stato indicato quello del 19 dicembre sul bilancio. L’assessore Nicola Gilardoni ha spiegato come tutte le fasi dell’istruttoria fossero state ultimate e che, non portandola subito in consiglio, si rischiava di far perdere un’opportunità all’attuatore e quindi all’intera città. Un rischio che, malgrado alcune richieste sulla spiegazione del carattere d’urgenza della scelta, non è stato esplicitato.

Dall’opposizione non è mancato lo sconcerto per la scelta, anche per il poco tempo che lascia per vagliare un progetto complesso quanto cruciale per la città. Assente la Lega, il “passaggio” del consiglio sull’Isotta prima di Natale non è stato privo di emozioni. Ai perplessi, infatti, si è aggiunto anche Silvio Barosso, capogruppo di Insieme per crescere lista civica di maggioranza, che si è astenuto al momento della votazione.

Con l’arrivo dei documenti partirà la corsa contro il tempo per vedere i documenti, per capire cosa prevede nel dettaglio il piano su cui l’Amministrazione ha lavorato in questi primi sei mesi di mandato. L’obiettivo era quello di arrivare con quest’adozione in consiglio nel mese di ottobre ma i problemi e le discussioni non sono mancati così come, è evidente, un’intesa accelerata nelle ultime settimane.

Del resto la sindaca Ilaria Pagani ha sempre detto di voler aprire da subito il fascicolo Isotta tanto che gli incontri nell’Amministrazione e nella maggioranza non sono mancati in questi mesi così come dubbi e distinguo e toni accesi anche all’interno del palazzo municipale.

In questo momento, alla luce dell’ultima commissione e della convocazione in zona Cesarini del consiglio comunale a ridosso del Natale, la sfida per la maggioranza è quella di dirimere e chiarire in meno di 5 giorni temi complessi come le scelte in tema di parcheggi per la stazione al centro negli ultimi giorni di forti interventi (FdI, Tu@Saronno e Lega) e silenzi (Pd), alla viabilità del nuovo comparto e il suo innesto nella rete cittadina.

L’area ex Isotta Fraschini è la più grande area industriale dismessa di Saronno: circa 120 mila metri quadrati tra via Milano e il Retrostazione, dove un tempo sorgevano gli stabilimenti metalmeccanici della storica casa automobilistica. Oggi è al centro di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana. Il proprietario, Saronno Città dei Beni Comuni, ha presentato un Piano Integrato d’Intervento che prevede un grande parco pubblico, funzioni formative, residenziali e la realizzazione del quartier generale e un cycling hub. La bonifica è in corso da alcuni anni e una parte del parco è già visitabile come “parco della memoria”.