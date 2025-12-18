Città

SARONNO – “Niente di straordinario, ci siamo solo impegnati”. Si conclude così la dichiarazione alla stampa della sindaca Ilaria Pagani in merito al consiglio comunale convocato ieri sera per lunedì 22 dicembre per l’adozione del programma integrato di intervento in variante al Pgt ambito Atua 1 (area ex Isotta Fraschini).

Il consiglio comunale è stato convocato ieri sera con una capigruppo che ha lasciato senza parole le opposizioni e, allo sconcerto, si è aggiunto “qualche problema tecnico” legato alla condivisione dei documenti del piano.

In sostanza, i tempi sono risicatissimi, tanto che ieri sera, terminata la riunione, è già arrivata ai consiglieri la mail con la convocazione del consiglio comunale e il link per scaricare i documenti. Molti consiglieri di minoranza hanno segnalato come il link non funzionasse, tanto che in mattinata ne è stato inviato uno nuovo. Non a caso, sono arrivate anche alcune comunicazioni via pec lamentando la difficoltà di accedere ai documenti e anche il mancato rispetto dei tempi, subito rinviate al mittente dall’amministrazione, visto il deposito già ieri sera delle copie cartacee.

Nel frattempo, arrivano le parole della sindaca Ilaria Pagani sul consiglio comunale “sotto l’albero di Natale” e con il minimo preavviso previsto dalla legge: “Non parlerei di accelerazione. Settimana scorsa abbiamo convocato la commissione, dove abbiamo fatto il punto, e mi sembrava scontato che, fatta la commissione, fossimo a buon punto. Abbiamo sempre detto che stavamo lavorando su questo tema e, nei giorni scorsi, siamo arrivati alla conclusione delle istanze che sono state portate dalla proprietà. L’istruttoria ora è arrivata a conclusione e quindi abbiamo deciso di procedere velocemente, per non dover aspettare un altro mese. Abbiamo voluto portare il piano in consiglio prima di Natale, in modo che da gennaio possano partire tutte le altre procedure previste dalla legge. Niente di straordinario, semplicemente ci siamo impegnati”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09