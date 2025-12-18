Comasco

ROVELLASCA – Famiglie al Centro entra nel suo terzo anno e rafforza la sua presenza nell’Ambito Lomazzo–Fino Mornasco, diventando un punto di riferimento solido per bambini, adolescenti, genitori, caregiver e anziani. Questo progetto, avviato nel 2022 grazie al supporto di Regione Lombardia nell’ambito della sperimentazione dei Centri per la famiglia, è promosso da Asci, azienda sociale comuni insieme, che è sia ente capofila che hub territoriale, L’edizione 2025/2026 segna un passo importante per il progetto: la rete dei partner si amplia, includendo, oltre al Villaggio Sos di Saronno e Croce Azzurra odv, due nuove realtà con decenni di esperienza nei contesti educativi e comunitari: cooperativa Lotta contro l’emarginazione e cooperativa Mondovisione. Questa scelta mira a migliorare la qualità e la varietà dei servizi, rispondendo in modo più efficace ai bisogni emersi negli ultimi anni.

Il Centro per la famiglia ha ascoltato, accompagnato e orientato centinaia di famiglie provenienti dai 19 comuni dell’ambito negli ultimi due anni. Le richieste più comuni hanno riguardato il supporto genitoriale, le fragilità emotive e comportamentali di bambini e adolescenti, l’accesso ai servizi, la solitudine dei caregiver e la crescente necessità di spazi di socialità.

Oltre alle attività già consolidate — come lo sportello di orientamento, laboratori creativi, gruppi di sostegno e spazi per neomamme — la nuova annualità introduce servizi innovativi, frutto dell’ascolto diretto delle famiglie e dei tavoli del Piano di zona 2025–2027. Scopriamo insieme le principali novità per il 2025/2026:

Formazione per genitori di bambini e adolescenti con diagnosi di autismo. Un ciclo di incontri del tutto nuovo, pensato per rispondere a un’esigenza sempre più sentita: supportare i genitori nell’affrontare la diagnosi, i cambiamenti che accompagnano la crescita e la gestione dei momenti difficili. A guidare questo percorso ci sarà un’équipe interdisciplinare composta da pedagogisti, psicologi e neuropsicomotricisti.

Percorsi di prevenzione sul consumo di alcol e sostanze. I percorsi, a cura di cooperativa Lotta contro l’emarginazione, sono rivolti a preadolescenti,

adolescenti e genitori, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza, prevenire comportamenti a rischio e rafforzare le competenze educative degli adulti.

Alfabetizzazione mediatica e digitale. Un intervento curato dalla cooperativa Mondovisione, che accompagnerà ragazzi, genitori ed educatori verso un uso consapevole del digitale, ponendo particolare attenzione ai rischi online, alle emozioni legate al mondo digitale, alla privacy e ai contenuti inappropriati.

Potenziamento dello sportello caregiver e nuovi interventi di supporto. Lo sportello caregiver, già molto frequentato negli anni passati, verrà potenziato con gruppi esperienziali, laboratori di cura di sé, formazione e spazi dedicati ai caregiver di bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo.

Espansione dei laboratori educativi e dei gruppi di sostegno. Tornano, in una versione potenziata, i laboratori per bambini e adolescenti, i gruppi mamma-bambino, le attività di alfabetizzazione per donne straniere e gli spazi aggregativi, per combattere l’isolamento, la povertà educativa e promuovere una partecipazione attiva alla vita della comunità.

Avvio dello sportello educativo e psicologico per giovani. Lo sportello offre supporto educativo e psicologico a ragazze e ragazzi dai 15 ai 34 anni. Lo

psicologo può ricevere anche in modalità itinerante presso alcuni punti strategici sul territorio: Vertemate con Minoprio, Fino Mornasco, Rovello Porro, Cadorago e Mozzate. La collaborazione tra Famiglie al Centro, enti del Terzo Settore, scuole, parrocchie, associazioni e servizi sociosanitari continua a essere il cuore del progetto. Per il terzo anno, è programmata la creazione di gruppi di lavoro tra Comuni vicini, per azioni più mirate e in linea con i bisogni locali.

Famiglie al Centro, nello spazio Santa Marta di Rovellasca, aperto dal lunedì al venerdì, rimarrà il punto di riferimento per famiglie, ragazzi e caregiver, dove possono:

trovare ascolto e orientamento;

partecipare a laboratori e incontri formativi;

condividere esperienze nei gruppi di supporto;

accedere a informazioni aggiornate sui servizi del territorio.

“Famiglie al Centro è oggi un presidio riconosciuto e fondamentale per l’Ambito. Questo terzo anno segna un passo importante: più partner, più servizi e una sempre maggiore integrazione con il territorio. L’obiettivo rimane invariato: essere vicini alle famiglie, comprendere i loro bisogni e costruire risposte condivise e sostenibili.”, così dichiara l’azienda sociale comuni insieme.

