Città

SARONNO – Giochi, tuffi e atmosfera natalizia in piscina per la tradizionale festa di Natale in acqua organizzata da Saronno Servizi Ssd alla piscina comunale di via Miola 5. L’appuntamento è per domenica 21 dicembre, tra le 10 e le 12, ed è dedicato ai bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria da effettuare direttamente alla reception dell’impianto. Durante la mattinata i giovani partecipanti saranno coinvolti in attività ludiche e ricreative in acqua, pensate per festeggiare il Natale in modo divertente e sicuro, sotto la costante supervisione dello staff tecnico della struttura. L’iniziativa, ormai un classico delle festività saronnesi, rappresenta un momento di incontro per tante famiglie e un’occasione per vivere lo sport in un clima di festa e condivisione.

Saronno Servizi Ssd ricorda inoltre che la pista di ghiaccio resterà regolarmente aperta per tutto il periodo natalizio. Sono previste chiusure soltanto mercoledì 25 dicembre e nelle mattinate di giovedì 26 dicembre e mercoledì primo gennaio. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla reception della piscina comunale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09