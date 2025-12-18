iltra2

GORNATE OLONA – Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di ieri in via Primo maggio a Gornate Olona, dove un autocarro adibito al trasporto di asfalto è stato interessato da un incendio.

L’allarme è scattato alle 11. Sul posto sono intervenute una autopompa e una autobotte. Gli operatori hanno rapidamente circoscritto e spento le fiamme, evitando che l’incendio coinvolgesse completamente il veicolo.

L’intervento si è concluso senza conseguenze ulteriori. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, competenti per ambito territoriale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: l’intervento dei vigili del fuoco a Gornate Olona per l’autocarro che si è incendiato)

18122025