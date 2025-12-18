I più letti di ieri: ladri di tombini, maxi cantiere in centro e lite in via I Maggio
18 Dicembre 2025
Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 17 dicembre, spiccano i furti seriali di tombini tra Origgio e Caronno, l’avvio di un importante cantiere in pieno centro a Saronno e l’intervento delle forze dell’ordine per una lite in via I Maggio. Attenzione anche alle celebrazioni per i cento anni di Maria Teresa e al dibattito sui parcheggi nell’area ex Isotta.
Ad Origgio e Caronno Pertusella si moltiplicano i furti di tombini: quindici quelli scomparsi in pochi giorni, con l’appello di Alfa per il rischio alla sicurezza stradale.
Ladri di tombini: 15 furti in 5 giorni tra Origgio e Caronno. L’appello di Alfa
A Saronno le forze dell’ordine e un’ambulanza sono intervenute in via I Maggio per sedare una lite che ha coinvolto due persone, una delle quali è stata soccorsa sul posto.
Saronno, lite in via I maggio con arrivo forze dell’ordine e ambulanza
Via Portici cambia volto: partiti i lavori per la nuova pavimentazione in pietra nobile, con un investimento da mezzo milione di euro per riqualificare il cuore pedonale di Saronno.
Saronno, mezzo milione di euro e maxi cantiere in centro: nuova pavimentazione nobile in via Portici
Maria Teresa ha festeggiato i suoi cento anni circondata da musica, poesia e fiori, con una visita istituzionale che ha reso omaggio alla sua lunga vita.
Saronno, cento anni di Maria Teresa con fiori, musica, poesia e… una visita istituzionale
Sull’area ex Isotta prosegue il dibattito politico: Tu@ Saronno risponde a Guaglianone ribadendo la volontà di creare un parco inclusivo e non un parcheggio.
Parcheggi ex Isotta, Tu@ replica a Guaglianone: “Sì noi vogliamo un parco per tutti, non un parcheggio”
