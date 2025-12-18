Città

Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 17 dicembre, spiccano i furti seriali di tombini tra Origgio e Caronno, l’avvio di un importante cantiere in pieno centro a Saronno e l’intervento delle forze dell’ordine per una lite in via I Maggio. Attenzione anche alle celebrazioni per i cento anni di Maria Teresa e al dibattito sui parcheggi nell’area ex Isotta.

Ad Origgio e Caronno Pertusella si moltiplicano i furti di tombini: quindici quelli scomparsi in pochi giorni, con l’appello di Alfa per il rischio alla sicurezza stradale.

A Saronno le forze dell’ordine e un’ambulanza sono intervenute in via I Maggio per sedare una lite che ha coinvolto due persone, una delle quali è stata soccorsa sul posto.

Via Portici cambia volto: partiti i lavori per la nuova pavimentazione in pietra nobile, con un investimento da mezzo milione di euro per riqualificare il cuore pedonale di Saronno.

Maria Teresa ha festeggiato i suoi cento anni circondata da musica, poesia e fiori, con una visita istituzionale che ha reso omaggio alla sua lunga vita.

Sull’area ex Isotta prosegue il dibattito politico: Tu@ Saronno risponde a Guaglianone ribadendo la volontà di creare un parco inclusivo e non un parcheggio.

