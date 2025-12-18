news

Il mercato dei mutui sta registrando un’impennata delle richieste di surroghe nel corso del 2025.

Secondo l’analisi diffusa da CRIF, infatti, nel primo semestre dell’anno le domande sono cresciute del 46,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, segnando una delle performance più significative degli ultimi anni per questo segmento.

Il fenomeno trova spiegazione nell’andamento della politica monetaria della Banca Centrale Europea. Nei primi mesi del 2025, la BCE ha proseguito il ciclo di tagli dei tassi d’interesse avviato nel 2024, con otto riduzioni che hanno portato i tassi dall’area del 4% a livelli significativamente più bassi. Da settembre, tuttavia, l’istituto di Francoforte ha mantenuto i tassi invariati per tre volte consecutive, stabilizzandoli tra il 2 e il 2,4%.

Questa dinamica ha creato una finestra di opportunità per chi ha contratto un mutuo negli anni precedenti, quando i tassi erano sensibilmente più alti. La possibilità di trasferire il proprio finanziamento presso un altro istituto di credito a condizioni più vantaggiose ha spinto molte famiglie italiane a valutare la surroga come strumento concreto di risparmio sulla rata mensile.

Un altro elemento che emerge dall’analisi del mercato è la crescente preferenza verso le soluzioni a tasso fisso. L’incertezza legata all’evoluzione futura dei tassi, unita alla volontà di “blindare” la propria rata mensile, sta orientando le scelte dei mutuatari verso formule che garantiscano maggiore prevedibilità nel lungo periodo.

Tasso fisso: caratteristiche e vantaggi

Il mutuo a tasso fisso si caratterizza per un tasso d’interesse costante per tutta la durata del finanziamento. Questo significa che la rata mensile rimane invariata dal primo all’ultimo pagamento, indipendentemente dalle oscillazioni dei mercati finanziari e dalle decisioni delle banche centrali.

Il principale vantaggio di questa formula risiede nella certezza: chi sceglie il tasso fisso sa esattamente quanto pagherà ogni mese e può pianificare con maggiore precisione il proprio bilancio familiare. In un contesto economico caratterizzato da incertezza globale, tensioni geopolitiche e difficoltà di previsione sull’andamento dell’inflazione, questa caratteristica assume un valore particolare, garantendo stabilità economica al nucleo familiare.

Per le famiglie che stanno valutando una surroga verso un mutuo a tasso fisso, è possibile affidarsi a portali di comparazione specializzati come Facile.it per saperne di più e confrontare in modo semplice, veloce e del tutto gratuito le opportunità più interessanti del momento.

Come richiedere la surroga: la procedura

Una volta individuata l’offerta più conveniente, il mutuatario presenta richiesta formale alla nuova banca, che si occuperà di verificare la fattibilità dell’operazione e di acquisire tutta la documentazione necessaria.

I tempi medi per completare una surroga si aggirano generalmente tra i 30 e i 60 giorni, a seconda della complessità della pratica e della rapidità con cui vengono prodotti i documenti richiesti. Durante questo periodo, la nuova banca si coordina direttamente con quella originaria per il trasferimento dell’ipoteca e l’estinzione del vecchio finanziamento.

I requisiti necessari sono essenzialmente gli stessi richiesti per un mutuo tradizionale: regolarità nei pagamenti del mutuo in corso, capacità reddituale adeguata e assenza di segnalazioni negative nelle centrali rischi. La banca erogatrice valuterà inoltre il valore residuo dell’immobile rispetto al debito ancora da estinguere.

Si tratta di un’operazione completamente gratuita, che non comporta spese per il mutuatario né penali da corrispondere alla banca originaria.

Surroga: quando conviene davvero

Per valutare la convenienza effettiva di una surroga, occorre considerare diversi fattori. Il primo è lo spread applicato: una differenza inferiore a 0,3-0,5 punti percentuali potrebbe non giustificare l’operazione, considerando i tempi e le energie necessarie per portarla a termine.

Fondamentale è anche la durata residua del mutuo: con meno di 5-7 anni al termine, il risparmio potrebbe risultare marginale, poiché nelle ultime rate si paga prevalentemente capitale e poco interesse.

La surroga risulta particolarmente vantaggiosa quando il mutuo originario è stato contratto in periodi di tassi molto elevati e la durata residua è superiore ai 10 anni. In questi casi, il risparmio complessivo può raggiungere cifre significative, che si traducono in maggiore liquidità mensile per la famiglia o nella possibilità di ridurre la durata complessiva del finanziamento mantenendo la stessa rata.

Al contrario, potrebbe non convenire procedere con la surroga quando si è già beneficiato di condizioni molto competitive, quando mancano pochi anni alla conclusione del mutuo o quando la propria situazione reddituale è peggiorata rispetto al momento della stipula originaria, rendendo difficile l’approvazione da parte di un nuovo istituto.

Surroga o rinegoziazione? Le differenze da conoscere prima di decidere

Infine, è molto importante non confondere surroga e rinegoziazione del mutuo. Sebbene entrambe le operazioni mirino ad adattare il finanziamento alle mutate esigenze del mutuatario, si tratta di strumenti profondamente diversi, sia per modalità che per finalità.

La rinegoziazione implica un accordo diretto con la propria banca, che può accettare o meno di modificare le condizioni in essere, in base alla propria politica interna e al profilo del cliente.

Non comporta alcun passaggio formale tra istituti né l’intervento di un nuovo contratto, ma proprio per questo offre spesso un margine di miglioramento più limitato. Può rappresentare una soluzione temporanea o una via percorribile in assenza dei requisiti richiesti per accedere alla surroga, ma difficilmente permette di sfruttare le migliori condizioni di mercato disponibili in quel momento.

In un contesto come quello attuale, in cui i tassi sono in fase di assestamento e la concorrenza tra operatori è particolarmente attiva, la possibilità di scegliere liberamente tra più offerte resta uno dei principali punti di forza della surroga.