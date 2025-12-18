Altre news

SARONNO – Giovedì 18 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previsti fenomeni di rilievo e la probabilità di pioggia resta molto bassa per l’intera giornata.

Le temperature rimarranno stabili e pienamente in linea con il periodo: la massima toccherà gli 11°C, mentre la minima scenderà fino a 7°C. I venti saranno deboli, con direzione variabile: al mattino proverranno da Nordovest, mentre nel pomeriggio ruoteranno provenendo da Sud-Sudovest. Al momento non risultano allerte meteo attive sul territorio.

Il cielo potrebbe restare coperto a tratti, ma si attendono anche aperture durante le ore centrali del giorno. La situazione rimane tranquilla e non sono attesi cambiamenti significativi nel breve termine.

A livello regionale, anche il resto della Lombardia si trova sotto l’influsso di infiltrazioni umide che portano molte nubi senza fenomeni rilevanti. Sulle pianure occidentali e orientali, come su Saronno, prevalgono cieli grigi e coperti, ma senza piogge. Parziali schiarite sono previste sulle aree pedemontane e prealpine nel pomeriggio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

(per la foto si ringrazia la nostra lettrice Lella)

